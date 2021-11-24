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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России 10 дней подряд не превышает 1

В Москве на фоне спада заболеваемости показатель снизился до 0,84

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился до 0,95. Он не превышает единицу уже 10 дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель оказался больше 1 только в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Подмосковье, где он вырос до 1,1.

В Ростовской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Пермском краях индикатор равен ровно 1, в Воронежской области - 0,99, в Нижегородской - 0,98.

В Самарской области, где число выявляемых случаев быстро сокращается, коэффициент упал до 0,85 - минимума с 29 мая. В Москве на фоне спада заболеваемости он снизился до 0,84, а в Санкт-Петербурге - до 0,66, что стало минимальным значением показателя с 26 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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