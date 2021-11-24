Рукопись Эйнштейна по теории относительности продали в Париже за €11,6 млн

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Рукопись лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года Альберта Эйнштейна (1879-1955), повествующая о подготовке его теории относительности, продана на аукционе в Париже за €11,6 млн. Об этом сообщило в среду радио Franceinfo.

Отмечается, что этот текст Эйнштейн написал в 1913-1914 годах в Цюрихе вместе со своим швейцарским коллегой и другом Микеле Бессо. Непосредственно Эйнштейну принадлежит 26 страниц, Бессо - 25 страниц, еще три страницы они написали совместно.

"Научные рукописи Эйнштейна этого периода и вообще до 1919 года встречаются редко. Как одна из двух сохранившихся рукописей, документирующих создание общей теории относительности, она дает замечательное представление о работе Эйнштейна и увлекательную перспективу на ум величайшего ученого XX века", - говорится на сайте аукционного дома Christie's, организовавшего торги.

Оценочная стоимость лота составила более €2 млн. Тем не менее в ходе торгов, прошедших во вторник, цена быстро превысила все прогнозы, и битва за уникальные рукописи завершилась серией ставок от двух покупателей, поочередно поднимавших цену на €200 тыс.

Прошлые аукционы, на которых выставлялись рукописи Эйнштейна, также вызывали большой ажиотаж. В 2018 году его письмо философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, было продано за $2,9 млн. Другая серия его писем к Микеле Бессо была продана в 2017 году на онлайн-аукционе за $1,7 млн.

Об Эйнштейне

Альберт Эйнштейн - один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 научных работ. Он разработал в 1905 году специальную теорию относительности, в 1907-1916 годах - общую теорию относительности, работал над проблемами космологии и общей теории поля. В 1921 году удостоен Нобелевской премии по физике.

В 1933 году после прихода к власти в Германии нацистов Эйнштейн эмигрировал в США, а в 1939 году поставил подпись под письмом группы ученых президенту США Франклину Делано Рузвельту, в котором указывалось на опасность создания атомной бомбы в Германии. В послевоенный период Эйнштейн стал одним из основателей Пагуошского движения ученых за мир.