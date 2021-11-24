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Росздравнадзор поручил направлять в прокуратуру данные о ложной информации о вакцинации

Информация собирается с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и соцсетей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Росздравнадзор поручил своим региональным органам направлять в прокуратуру и следственные органы данные о лицах, которые распространяют заведомо неправдивую информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения поручила территориальным органам Росздравнадзора в случае выявления направлять в прокуратуру и следственные органы информацию о лицах, в том числе медицинских работниках, активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции, и деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 УК РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация собирается с помощью мониторинга региональных средств массовой информации и социальных сетей. "Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора", - добавили в пресс-службе.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные, полученные от всех субъектов, кроме Москвы и Подмосковья, сообщила, что региональные органы Росздравнадзора направили в СК и прокуратуру собранные за три недели в социальных сетях материалы на 37 активных антипрививочников. Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Карелии.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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