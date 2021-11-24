На Кубани из числа госпитализированных с ковидом за последние дни выявили 95% непривитых

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Краснодарского края работают на пределе своих возможностей из-за роста количества заболевших коронавирусом. Ежедневно в регионе госпитализируют 400-450 человек, 95% из которых не вакцинированы, сообщил в среду министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, слова которого приводит пресс-служба администрации региона.

"За последние дни мы отмечаем снижение числа госпитализаций до 400-450 человек в сутки. Из них около 95% - не вакцинированные. Ежедневно в тяжелом состоянии в "красных зонах" находятся порядка 800 жителей, на аппаратах ИВЛ - более 100, на ЭКМО - до восьми", - говорится в сообщении.

По словам министра, медицинские учреждения края работают на пределе своих возможностей из-за роста числа заболевших COVID-19. "Врачи делают все возможное, чтобы спасти людей, но сложно бороться с заболеванием, когда сами пациенты не помогают. Поэтому всеобщая вакцинация - единственный способ снизить нагрузку на систему здравоохранения, спасти здоровье и жизни наших родных и близких", - сказал он.

В пресс-службе отметили, что для получения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения края, то есть 3,6 млн человек. На сегодняшний день вакцинацию прошли более 2,4 млн человек, что составляет 68% от плана.

Ранее сообщалось, что врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом. Свои подписи поставили заведующая инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского в Краснодаре и заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи.

По состоянию на утро среды на Кубани за все время пандемии коронавирус подтвердился у 93 573 человек, выздоровели 66 063 человека. Более 8,5 тыс. пациентов умерли.