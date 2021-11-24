Путин направил приветствие участникам группы "Россия - Исламский мир"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" по случаю открытия заседания. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Россия придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества. Важно, что наши позиции по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и мирном сосуществовании государств, свободного от силового диктата и любых форм дискриминации", - приводятся в телеграмме слова президента.

Путин отметил, что на заседании предстоит обсудить пути взаимодействия в урегулировании региональных конфликтов и кризисов, в борьбе с угрозами международного терроризма и экстремизма, а также вопросы сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.

Совместная работа будет конструктивной и плодотворной, послужит упрочению взаимопонимания и доверия между народами стран, рассчитывает глава российского государства. Он также поблагодарил саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда за личное внимание к организации этой встречи.

Группа стратегического видения "Россия - Исламский мир" создана в 2006 году после того, как РФ присоединилась к Организации исламского сотрудничества в качестве наблюдателя. В этот раз заседание группы проходит в Саудовской Аравии.