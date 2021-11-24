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Источник: законопроект о QR-кодах планируется рассмотреть в декабре

Документ ранее был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно
© Максим Киселев/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении уже в декабре, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит его после завершения сбора отзывов и предложений. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в аппарате комитета.

"Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре", - сказал источник.

Законопроект ранее был отправлен в рассылку для сбора отзывов до 14 декабря включительно.

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