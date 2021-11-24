В Чувашии протестировали алгоритм присвоения QR-кодов гражданам с высоким титром антител

ТАСС, 24 ноября. Власти Чувашии успешно протестировали алгоритм присвоения QR-кодов жителям с высоким титром антител. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой министерства здравоохранения республики.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев поручил министерству здравоохранения республики совместно с министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций разработать механизм выдачи регионального QR-кода лицам, переболевшим бессимптомно, у которых, возможно, имеется большое количество антител. В результате был разработан проект алгоритма принятия решения о включении этой категории граждан в региональный регистр переболевших для генерации кода.

"Алгоритм разработан, протестирован и работает бесперебойно. После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором <...> мы готовы как пилотный регион включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов", - приводятся в сообщении слова и. о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексея Кизилова.

По информации министерства здравоохранения, решение о выдаче сертификата таким пациентам примут врачебные комиссии поликлиник, которые собираются два раза в неделю, на основании подтверждения перенесенного заболевания. Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях. Пациент сможет сдать кровь для проведения исследования в медицинских организациях по месту жительства.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека высокое количество антител в связи с перенесенной болезнью в течение последнего полугода. Те, у кого нет телефона, позволяющего предъявить QR-код, могут показать бумажный аналог документа.