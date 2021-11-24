Митрополит Иларион представил первую в России аудиобиблию, записанную по ролям

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Впервые в России Библию записали в виде аудиокниги по ролям и с музыкальным сопровождением. Об этом сообщил в среду глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион на презентации аудиопроекта "Читаем Библию вместе", подготовленного к 75-летию патриарха Кирилла.

"В отличие от уже существующих аудиобиблий на русском языке, это проект, в котором чтение Библии разделено по ролям, у каждого библейского автора и персонажа свой голос… Кроме того, текст озвучивается на фоне музыкального сопровождения, которое помогает эмоционально усилить впечатление от текста. Часть музыки была написана специально для этого проекта", - рассказал митрополит Иларион на презентации в Книжной палате на Черниговском подворье.

По его словам, он лично принимал участие в подготовке аудиокниги - проверял ударения в произносимых словах, работал с актерским составом и звукорежиссерами "в части, касающейся манеры чтения", чтобы, с одной стороны, избежать "занудного бубнежа", а с другой стороны, чтобы не было "искусственности, аффективности, чтобы чтение не становилось слишком манерным или слишком навязчивым".

"Мы назвали проект "Читаем Библию вместе", чтобы подтолкнуть людей к совместному чтению Священного Писания. Совместное чтение, которое может осуществляться в рамках одной семьи или церковной общины, или библейского кружка, конечно, значительно облегчает понимание священного текста… И я надеюсь, что наш проект, который находится еще в стадии развития - мы завершили только его первую часть, "Новый Завет", - будет полезен для христиан нашей страны и для всех, кто читает или слушает Библию на русском языке", - отметил архиерей.

В записи Аудиобиблии приняли участие актеры театра и кино: Евгений Миронов, Андрей Заводюк, Алексей Фатеев, Игорь Гордин, Сергей Маховиков, Алексей Иващенко, Александр Груздев, Сергей Колесников, Денис Некрасов, Александр Коврижных, Игорь Тарадайкин и другие.

Аудиобиблия выпущена в виде мобильного приложения, которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play, набрав в поисковике "Библия, читаем вместе".