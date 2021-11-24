В Еврейской автономной области за сутки восстановили электроснабжение в шести селах

ТАСС, 24 ноября. Энергетики за сутки восстановили электроснабжение в шести селах Еврейской автономной области (ЕАО), которые были обесточены из-за снегопада. Ограничена подача электричества в четырех отдаленных селах, куда пока не удается доехать специалистам, сообщается в среду на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).

"Энергетики восстановили электроснабжение практически во всех населенных пунктах, обесточенных из-за снегопада, электричество вернулось в дома жителей сел Новое, Кукелево, Дежнево, Бабстово, Найфельд, Птичник. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, питающих эти населенные пункты, также завершены", - говорится в сообщении.

Электроснабжение ограничено в селе Русская поляна, приступить к ремонтно-восстановительным работам там невозможно из-за снежных завалов, которые не позволяют проехать транспорту. Ограничена подача электричества в селах Новокуровка, Улика-Национальная и Победа. "Эти населенные пункты снабжает электроэнергией воздушная линия 35 киловольт, пересекающая реку Тунгуска. Добраться до места повреждения в настоящее время возможно только с помощью авиатранспорта", - сообщает пресс-служба ДРСК. Специалистов туда доставят вертолетом.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снегопад продолжается, расчистка дорог ведется круглосуточно. Во вторник в областном центре - городе Биробиджане введен режим ЧС.

В среду в Биробиджане не работает общественный транспорт, затруднено передвижение автомобилей и пешеходов. Остается закрытым движение на федеральной трассе от Облучья до Хабаровска и трем дорогам регионального значения. В регионе полностью отменено автобусное сообщение. Прокуратура начала проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в части принятия коммунальными службами мер по своевременной снегоочистке автомобильных дорог и иных объектов инфраструктуры.