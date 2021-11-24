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Пандемия COVID-19

В Нижегородской области на 30% снизилась заболеваемость COVID-19 среди детей после каникул

До ноябрьских праздников в регионе выявляли около 400 случаев заражения коронавирусом среди школьников в неделю, а в данный момент - около 300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Число нижегородских школьников с коронавирусом после ноябрьских каникул снизилось на 30%, сообщила в среду на брифинге заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

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"После ноябрьский каникул заболеваемость снизилась на 30%. Еженедельно до ноябрьских праздников это было примерно 400 случаев в неделю, сейчас - порядка 300", - сказала Садыкова.

По последним данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили более 210 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 182 тыс. человек выздоровели, 8,6 тыс. человек умерли. В регионе действует масочный режим и обязательная вакцинация в  нескольких социально значимых сферах.

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РоссияНижегородская областьПандемия COVID-19
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