Песков прокомментировал слова Бастрыкина о ЕГЭ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министерства просвещения и образования и науки прислушиваются к разным точкам зрения по ЕГЭ, в том числе главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, но самостоятельно выстраивают линию по развитию системы образования. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Глава Следственного комитета обладает широким кругозором, он имеет свое личное мнение по наиболее общественно важным вопросам и темам. Мы все, конечно, болеем душой за наше образование, это для каждого один из важнейших вопросов, в том числе и для главы Следственного комитета", - отметил представитель Кремля. Он констатировал, что Бастрыкин "высказал свою точку зрения".

"Я уверен, что наши Министерство просвещения, Министерство образования и науки внимательно прислушиваются ко всем точкам зрения и далее самостоятельно выстраивают линию по развитию нашей системы образования", - подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на вопрос, насколько заявления Бастрыкина о ЕГЭ и системе образования согласовывались с президентом РФ.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, проходят ли регулярно встречи Владимира Путина с Бастрыкиным. "Безусловно, он постоянно докладывает главе государства", - отметил Песков.

Во вторник, выступая на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", председатель Следственного комитета высказался за возрождение советской школы образования, которая, по его мнению, была лучшей в мире. Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи, призвал отменить его.