Призывникам-медикам могут дать работу в первичном звене на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Призывники с медицинским образованием смогут поступить на альтернативную службу в первичное звено здравоохранения на Дальнем Востоке , сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко в среду.

"Предлагаем ряд решений, которые будут востребованы на Дальнем Востоке, эти решения также предложили регионы. Это внедрение так называемого вахтового метода. Мы хотим попробовать внедрение альтернативной службы, когда молодой человек, призываемый в армию, с медицинским образованием может отработать это время в первичном звене здравоохранения на Дальнем Востоке", - заявил он на заседании Совета Федерации по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики.

По словам Фисенко, эта инициатива уже прошла стадию обсуждения с губернаторами и Минвостокразвития РФ. "Сейчас мы находимся на стадии уже выверки цифр", - отметил он.