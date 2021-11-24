Новосибирский Минздрав готов проводить экскурсии в красные зоны для противников вакцинации

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. Минздрав Новосибирской области готов рассмотреть возможность экскурсий в красные зоны ковид-госпиталей для противников вакцинации от коронавирусной инфекции, в случае если таковые найдутся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в среду.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

"Мы регулярно, с самого начала пандемии, организуем для представителей СМИ посещение инфекционных госпиталей. В Новосибирской области, насколько нам известно, нет политиков или общественников, имеющих большой медийный вес, - противников вакцинации. Но, если они найдутся и будут готовы посетить красную зону, мы рассмотрим такую возможность", - рассказали в пресс-службе Минздрава.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Новосибирской области остается сложной, ежедневно диагноз "COVID-19" подтверждается у почти 400 человек.

С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 обязали также курьеров и работников гостиниц. Кроме того, с 30 октября в регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

По данным оперативного штаба на утро 24 ноября в регионе зарегистрированы 80 352 случая коронавируса (+394 за сутки), в том числе у 8 320 детей. 56 816 пациентов выздоровели (+98 за сутки).