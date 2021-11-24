Мария Шукшина назвала подменой понятий обвинение в антипрививочной кампании

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актриса Мария Шукшина заявила, что адресаты открытого письма врачей выступают против участия "в эксперименте неисследованной вакцины", а не вакцинации как таковой. Ответ артистки опубликован в среду в ее Telegram-канале.

Ранее врачи 11 больниц России представили открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых указали несколько политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Письмо адресовано в частности лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.

"Пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей, - написала Шукшина. - Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Это разные вещи".

В ответ на приглашение врачей посетить красную зону больницы, актриса заметила, что на экскурсии не поместятся все, кто разделяет ее мнение. "А я со своей стороны приглашаю вас в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементарная профилактика сезонных респираторных заболеваний - не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили до 2020 года. И о красной зоне речи не было", - написала она.

Шукшина обвинила политтехнологов в желании "столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников".