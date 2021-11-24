{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков не стал комментировать обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна

Представитель Кремля заявил, что выдвигать обвинения - прерогатива исключительно Следственного комитета
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль не вмешивается в исполнение функции Следственного комитета (СК) России выдвигать обвинения. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о высказываниях председателя СК Александра Бастрыкина, обвинившего рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.

"Эта прерогатива - выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами - это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", - сказал представитель Кремля.

Во вторник Бастрыкин высказался о действиях Моргенштерна, выступая на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека". Ранее глава СК поручал проверить высказывания исполнителя о бессмысленности празднования Дня Победы.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Приморье станет пилотным регионом для новой программы выплат многодетным семьям в ДФО
Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть возможность выплаты 1 млн рублей жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей, эти средства будут предназначены для покупки жилья
Читать полностью