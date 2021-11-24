Песков не стал комментировать обвинения Бастрыкина в адрес Моргенштерна

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Кремль не вмешивается в исполнение функции Следственного комитета (СК) России выдвигать обвинения. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о высказываниях председателя СК Александра Бастрыкина, обвинившего рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.

"Эта прерогатива - выдвигать обвинения, подкрепленные доказательствами, аргументами - это прерогатива исключительно Следственного комитета. Это функция Следственного комитета, мы не можем вмешиваться в реализацию этих функций", - сказал представитель Кремля.

Во вторник Бастрыкин высказался о действиях Моргенштерна, выступая на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека". Ранее глава СК поручал проверить высказывания исполнителя о бессмысленности празднования Дня Победы.