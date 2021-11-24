Митрополит Иларион заявил, что критики вакцинации поступают "очень безнравственно"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Противники вакцинации от коронавируса сейчас делают "очень безнравственное дело", своими заявлениями они фактически "обрекают людей на смерть". Об этом заявил в среду журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать открытое обращение врачей, которые предложили противникам вакцинации лично посетить красные зоны лечебных учреждений и увидеть пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

"Я не читал сам текст письма, но я сам в своей передаче ["Церковь и мир" на телеканале "Россия-24"] недавно говорил, обращаясь к противникам вакцинации, которые делают сейчас дело, на мой взгляд, очень безнравственное и нечестивое. Когда они отговаривают людей от прививок и когда тем самым они обрекают людей на смерть", - сказал митрополит.

"Вот я к этим людям тоже, обращаясь, сказал, что, если вы не верите в то, что происходит, в то, о чем все сейчас вокруг говорят, наденьте комбинезончик, сходите в красную зону и посмотрите, как люди страдают, в каких мучениях люди умирают. Если и это вас не убедит, то, значит, у вас просто каменное сердце", - отметил представитель РПЦ.

Отвечая на вопрос о том, вакцинировался ли он лично, митрополит Иларион сказал, что вакцинировался и не один раз.

"Я переболел сначала, в самую первую волну - после Пасхи 2020 года я заболел сразу же. Потом я вакцинировался в начале осени, потом я ревакцинировался", - сказал архиерей.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.