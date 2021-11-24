В Казани 23 ноября не пустили в общественный транспорт 1,2 тыс. жителей без QR-кодов

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. пассажиров без QR-кодов не смогли воспользоваться общественным транспортом Казани за прошедшие сутки. Этот показатель ниже, чем зафиксированный в понедельник, когда к проезду в транспорте не были допущены 2,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Пассажиры без QR-кодов не смогли воспользоваться общественным транспортом Казани в минувшие двое суток. В понедельник не были допущены 2,8 тыс. человек, во вторник - 1,2 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"За прошедшие сутки в общественном транспорте Казани выявили 713 пассажиров без QR-кодов, подтверждающих наличие сертификата вакцинированного или переболевшего коронавирусом. По той же причине в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы не пустили 496 человек. Таким образом воспользоваться общественным транспортом не смогли 1 209 жителей - это 0,23% от общего пассажиропотока в городе за этот день", - сообщает пресс-служба со ссылкой на Комитет по транспорту Исполкома Казани.

Всего за сутки транспортные средства были проверены 2 730 раз. Отмечается, что в автобусах без QR-кодов выявлено 250 пассажиров, не допущены к поездке 199 человек. В трех случаях пришлось вызывать полицию для составления административных протоколов.

"Троллейбусами, трамваями и метро хотели воспользоваться 463 человека без QR-кодов, не допущены в электрический транспорт 297 жителей города. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось четыре раза", - сообщает пресс-служба.

Всего за два дня транспортные средства были проверены 4 760 раз, общественным транспортом не смогли воспользоваться 4 098 казанцев.

С 22 ноября в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составят легковое такси и межрегиональные маршруты.