Кассационный суд признал законным лишение Добровинского статуса адвоката

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому юрист Александр Добровинский был лишен статуса адвоката. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу на решение о лишении Добровинского адвокатского статуса. Решением Второго кассационного суда оно было признано законным и оставлено без изменений", - сообщил в суде.

17 февраля Хамовнический суд по результатам рассмотрения искового заявления Добровинского к Адвокатской палате Москвы об отмене решения о лишении статуса адвоката вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований. Согласно данным картотеки суда, иск рассматривал судья Герман Бугынин, который также рассматривал жалобу на лишение статуса адвоката Марка Фейгина и иски к Федеральной палате адвокатов. Он же рассматривал жалобу на решение палаты о лишении статуса адвоката Алексея Коврижкина.

29 октября 2020 года Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского адвокатского статуса на два года за высказывания о том, как актеру Михаилу Ефремову "уйти от наказания" и его виновности после обращения к нему для его защиты. После аварии Добровинский несколько раз публично заявлял, что не возьмется за дело Ефремова, потому что "хорошо знает, как сделать так, чтобы Ефремов ушел от наказания".

Позже Добровинский обжаловал решение Хамовнического суда в Мосгорсуде, но тот оставил постановление суда первой инстанции без изменения. После этого юрист подал кассацию.