{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство расширило список запрещенных в России стероидов и стимуляторов

Постановление вступит в силу по истечении 180 дней со дня его опубликования

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило список запрещенных веществ, внеся в него ряд анаболических стероидов и стимуляторов, которые используются в качестве допинга в спорте.

"Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), утвержденный постановлением, дополнить позицией следующего содержания: 6-хлортестостерон, овандротон, метилклостебол, метилстенболон, DMAA, N-MePEA, соматотропин (гормон роста), пагоклон", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его опубликования.

В декабре прошлого года в МВД сообщили, что предлагают установить меры государственного контроля в отношении девяти новых сильнодействующих веществ: 6-хлортестостерона, овандротона, метилклостебола, метилстенболона, DMAA, N-MePEA, N,N-MePEA, соматотропина и пагоклона. Большинство указанных веществ относится к анаболическим стероидам, а также стимуляторам, используемым в качестве допинга в спортивной среде.

Теги
Россия
Приморье станет пилотным регионом для новой программы выплат многодетным семьям в ДФО
Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть возможность выплаты 1 млн рублей жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей, эти средства будут предназначены для покупки жилья
Читать полностью