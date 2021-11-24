Правительство расширило список запрещенных в России стероидов и стимуляторов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширило список запрещенных веществ, внеся в него ряд анаболических стероидов и стимуляторов, которые используются в качестве допинга в спорте.

"Список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), утвержденный постановлением, дополнить позицией следующего содержания: 6-хлортестостерон, овандротон, метилклостебол, метилстенболон, DMAA, N-MePEA, соматотропин (гормон роста), пагоклон", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его опубликования.

В декабре прошлого года в МВД сообщили, что предлагают установить меры государственного контроля в отношении девяти новых сильнодействующих веществ: 6-хлортестостерона, овандротона, метилклостебола, метилстенболона, DMAA, N-MePEA, N,N-MePEA, соматотропина и пагоклона. Большинство указанных веществ относится к анаболическим стероидам, а также стимуляторам, используемым в качестве допинга в спортивной среде.