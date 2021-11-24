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"ВКонтакте" изучает материалы дела об административном правонарушении

В компании предполагают, что речь идет о неудалении постов с призывами к участию в митингах
© DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "ВКонтакте" изучает материалы дела об административном правонарушении и предполагает, что речь идет о неудалении постов с призывами к участию в митингах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Мы пока изучаем материалы дела, но предполагаем, что речь идет о неудалении постов с призывами к участию в митингах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее "ВКонтакте" получила два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах

23 ноября в суд Санкт-Петербурга поступило дело об административном правонарушении в отношении "ВКонтакте".

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