МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "ВКонтакте" изучает материалы дела об административном правонарушении и предполагает, что речь идет о неудалении постов с призывами к участию в митингах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании в среду.

"Мы пока изучаем материалы дела, но предполагаем, что речь идет о неудалении постов с призывами к участию в митингах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ранее "ВКонтакте" получила два штрафа в размере 1,5 млн рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах

23 ноября в суд Санкт-Петербурга поступило дело об административном правонарушении в отношении "ВКонтакте".