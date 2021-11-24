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Приморье станет пилотным регионом для новой программы выплат многодетным семьям в ДФО

Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть возможность выплаты 1 млн рублей жителям ДФО при рождении третьего и последующих детей, эти средства будут предназначены для покупки жилья

ТАСС, 24 ноября. Выплаты при рождении третьего и последующих детей на Дальнем Востоке планируют в пилотном режиме запустить в Приморском крае, сообщил в среду министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате 1 млн рублей жителям Дальнего Востока при рождении третьего и последующих детей. Средства планируется предоставлять на приобретение или строительство жилья.

"Ценным инструментом может быть стимулирование рождения третьих и последующих детей. Это дорогой, но эффективный подход, доказанный как в ряде субъектов Дальнего Востока, в частности на Сахалине, так и везде в мире. С учетом бюджетных ограничений сейчас рассматриваем возможность на первом этапе реализацию этого проекта в пилотном режиме в Приморском крае, в самом населенном регионе Дальнего Востока", - сказал Чекунков на заседании Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации.

По его словам, предложение о стимулировании рождаемости в ДФО сейчас разрабатывается Минвостокразвития и Минтрудом.

В октябре заместитель председателя правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил, что дополнительные выплаты жителям макрорегиона при рождении третьего и последующих детей положительно скажутся на демографической ситуации.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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