Спрос на вакцинные туры за рубеж среди россиян вырос вдвое за полтора месяца

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спрос на туры за рубеж для вакцинации от коронавируса среди россиян вырос в полтора - два раза за полтора месяца, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Спрос за полтора месяца, то есть к концу октября, вырос на порядки: в полтора - два раза. И он продолжает сейчас расти. И страны стали проявлять инициативу, предлагать вакцинные туры у себя", - сказала Ломидзе.

Она напомнила, что для вакцинации зарубежными препаратами россияне могут отправиться в Сербию, Германию, Венгрию, Хорватию и Грецию, при этом список доступных стран расширяется. Спрос растет одинаково по всем направлениям, однако вакцинный туризм не является массовым сегментом, отметила эксперт.

"Это вряд ли будет многомиллионный поток. Мы выйдем на некие десятки тысяч, наверное, к концу года", - объяснила Ломидзе.

В конце сентября АТОР сообщила, что туроператоры начали продавать вакцинные туры за рубеж для россиян. Задержка с признанием российских вакцин Всемирной организацией здравоохранения стимулирует отдельные категории россиян искать возможности привиться препаратом, позволяющим отправиться в большинство стран мира, объяснили в ассоциации.