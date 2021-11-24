В КБР фотоловушка зафиксировала леопарда на горной дороге

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 ноября. /ТАСС/. Дикий леопард в горах Кабардино-Балкарии (КБР) попал в объектив фотоловушки, сообщили в Минприроды Северной Осетии в среду.

"В начале ноября 2021 года с территории Национального парка "Приэльбрусье" поступила информация об обнаружении следов крупной кошки размером не менее 10 см в длину. Вблизи места обнаружения следов специалистами ИЭГТ РАН совместно с инспекторами национального парка были оперативно установлены фотоловушки и на днях получены фото леопарда, идущего по горной дороге", - говорится в сообщении.

Взрослый самец не относится к выпущенным ранее в рамках проекта восстановления леопарда на Кавказе животным. Сравнение экспертами рисунка на шкуре леопарда с пятнистыми паспортами уже выпущенных животных доказало, что этот леопард из дикой природы.

Специалисты не исключают, что его привлекло на Центральный Кавказ наличие здесь самок. Выпущенная в 2018 году в республике Северная Осетия - Алания самка Волна после того, как освоила территорию Осетии, год назад была отмечена на территории Кабардино-Балкарии, и ее ошейник ранее был найден на территории этой республики. Самка Агунда освоила местность в Северной Осетии и, похоже, продолжает там жить.

Программа по восстановлению переднеазиатского леопарда на Кавказе реализуется Минприроды России при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, Северо-Осетинского Заповедника, Национального парка "Алания", Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН), Института экологии горных территорий им. А. К. Темботова РАН (ИЭГТ РАН), Московского зоопарка, при содействии Международного союза охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАЗА).

Финансовую поддержку мониторинга переднеазиатского леопарда на Кавказе осуществляет банк ВТБ. В Северной Осетии финансовую поддержку программы восстановления популяции оказывает компания "Русгидро".