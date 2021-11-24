Дума приняла во II чтении проект об уточнении формы полиса ОМС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, направленный на уточнение формы полиса обязательного медицинского страхования (ОМС).

Документ был внесен в Госдуму правительством в сентябре. Законопроект предлагает уточнить само понятие "полис ОМС", закрепив, что он может быть выдан в виде документа на бумажном носителе, представлен в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель, предназначенный для нанесения, хранения и передачи полиса. Согласно документу, полис будет представлять собой "уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах". Таким образом, данные полиса предлагается хранить в едином регистре застрахованных лиц.

Согласно законопроекту, данные в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния. Как отмечали авторы инициативы, такие нормы позволят выдавать полис ОМС по факту рождения или получения гражданства, а также на основании заявления самого застрахованного лица.

Документ также продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Речь идет в том числе о межбюджетных трансфертах для выплат стимулирующего характера медикам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Поправки ко второму чтению

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья одобрил несколько поправок. В частности, порядок подачи и формы заявления о выборе или замене страховой медицинской организации устанавливаются правилами ОМС. При этом граждане, которые не подали заявление о выборе страховой медицинской организации, считаются застрахованными в страховой медицинской организации, определенной территориальным фондом ОМС. Так, территориальный фонд ОМС будет обязан ежемесячно направлять сведения о таких гражданах в страховые медицинские организации пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них. "Соотношение работающих граждан и неработающих граждан, не обратившихся в страховую медицинскую организацию, а также не осуществивших замену страховой медицинской организации, которое отражается в сведениях, направляемых в страховые медицинские организации, должно быть равным", - отмечается в документе.

Кроме того, комитет также уточняет, что сведения об уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения представляются Федеральной налоговой службой напрямую в Федеральный фонд ОМС, а не в территориальные фонды, как это действует сейчас.