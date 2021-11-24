Создание основной инфраструктуры для Каспийской флотилии в Дагестане почти завершено

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Создание основной инфраструктуры для базирования Каспийской флотилии в дагестанском городе Каспийске практически завершено, в настоящее время продолжается строительство жилья и решение социальных вопросов для семей военнослужащих, сообщил в среду ТАСС мэр города Борис Гонцов.

"Все основные работы по дноуглублению, обустройству бухты, в принципе, завершены. Инфраструктура тоже практически построена - причальные стенки, подводящие коммуникации и так далее. Строится жилье, члены семей обеспечиваются работой в установленном порядке, несколько жен военнослужащих уже трудоустроены в качестве педагогических работников", - сказал Гонцов.

В октябре глава Дагестана Сергей Меликов на встрече с журналистами федеральных СМИ сообщал, что создание инфраструктуры для размещения Каспийской флотилии планируется завершить к концу 2022 года. По его словам, жилье для военнослужащих флотилии и их семей возводится поэтапно, при этом в 2022 году должны быть приняты все основные решения, касающиеся, в том числе, проектов комплексной застройки территории города Каспийска, где будет размещаться флотилия.

В начале апреля 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. Сообщалось, что перевод флотилии будет осуществляться поэтапно по мере создания инфраструктуры.