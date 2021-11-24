На Кубани заявили, что любые методы убеждения подойдут в ситуации с отказом от прививок

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Любые методы убеждения хороши, когда нужно объяснить противникам прививок опасность их позиции. Таким образом, вице-губернатор Краснодарского края политику Анна Минькова прокомментировала открытое письмо врачей российских больниц к противникам вакцинации, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений.

"Я могу только одно сказать, в ситуации с ковид-диссидентами, наверное, любые средства хороши, когда мы говорим об убеждении людей. Но и, конечно, врачи, а тем более главные врачи, руководители ковидных госпиталей - люди авторитетные, самое главное, они люди знающие, сталкивающиеся с этим каждый день", - сказала Минькова ТАСС.

Она отметила, что главные врачи и заведующие отделениями, где лечат больных с ковидом, видят, как по-разному ведет себя заболевание. "Мы с вами знаем, издавна существовала поговорка "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Наверное, они (авторы письма - прим. ТАСС) исходили из этого, формируя такое обращение к противникам вакцинации, но самое главное, что даже если мы одного человека убедим, это уже победа. Я, конечно, за любые методы убеждения людей, вакцинация у нас добровольная, здесь нужно людей воспитывать, разъяснять, объяснять, показывать людям", - отметила вице-губернатор.

По ее словам, власти Краснодарского края на своем примере показывают важность вакцинации. Так, глава региона Вениамин Кондратьев, а также вся его команда являются сторонниками вакцинации, а зачастую "лично" объясняют ее важность противникам прививок.

По состоянию на среду, на Кубани за все время пандемии коронавирус подтвердился у 94 403 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1 663. За весь период выздоровели 67 112 человек, более 8,6 тыс. пациентов умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 109 жителей, на ЭКМО - 6.