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Коечный фонд для лечения от ковида в Свердловской области сократился практически на 30%

В плановую медпомощь вернули почти 2,5 тыс. коек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Свердловские власти уменьшили коечный фонд для лечения пациентов с ковидом практически на 30%. Об этом сообщил на брифинге заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в среду.

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"Практически на 30% мы уже уменьшили количество коек, предназначенных для лечения больных коронавирусной инфекцией", - сказал Креков.

Как уточнил замгубернатора, в плановую медицинскую помощь вернули почти 2,5 тыс. коек. Обычный режим работы восстановили не только больницы Екатеринбурга, но и учреждения ряда других городов Свердловской области.

Ранее в свердловском оперштабе сообщили ТАСС, что по состоянию на 9 ноября в регионе было развернуто 10 147 коек для лечения пациентов с ковидом.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 174 957 случаев заражения, выздоровели 153 958 человек, умерли 8 230 человек. По данным Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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