Harper Collins объявил аббревиатуру NFT словом года

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Издательство Harper Collins, выпускающее популярный толковый словарь английского языка, назвало аббревиатуру NFT словом 2021 года. Об этом сообщается в среду на официальном сайте издательства.

Что покупают в виде NFT-токенов? Шесть неожиданных (и дорогих) примеров

NFT (non-fungible token, "невзаимозаменяемый токен") эксперты Harper Collins определяют как "уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне (реестре криптовалютных транзакций - прим. ТАСС), используемый для закрепления прав собственности на такие активы, как произведения искусства или ценные объекты".

По мнению британских лексикологов, NFT заслужила пальму первенства, поскольку токены связаны с одной из главных тенденций 2021 года - цифровой революцией. Специалисты добавляют, что широкое внимание к токенам оказалось приковано из-за того, что их использование позволяет, в частности, торговать произведениями искусства.

В шорт-лист лексем, претендовавших на титул, вошли еще восемь слов и словосочетаний. Это, в частности, double-vaxxed ("прошедший оба этапа вакцинации"), hybrid-working (так называют режим возврата сотрудников в офис, когда они могут проводить там только часть рабочей недели), pingdemic (социальный феномен, заключающийся в том, что сотрудники вынуждены соблюдать режим самоизоляции из-за того, что медицинские приложения зафиксировали их близкий контакт с зараженным коронавирусом человеком), climate anxiety ("климатическое беспокойство" - состояние расстройства, вызванное обеспокоенностью проблемой изменения климата).

Другими словами, отражающими наиболее значимые тенденции в развитии английского языка, эксперты объявили neopronoun (постепенно входящие в оборот "новые местоимения", позволяющие избежать упоминания гендерных различий), regencycore, обозначающее снова вошедший в моду стиль начала XIX века, когда будущий король Георг IV (1762-1830) был регентом при страдавшем от психического расстройства Георге III (1738-1820), а также прилагательное cheugy, позволяющее говорящим выразить пренебрежительное отношение к чему-то, что они считают неловким и устаревшим.

В 2020 году словом года исследователи Harper Collins назвали lockdown ("локдаун").