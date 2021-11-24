Зюганов заявил, что выступал не против вакцинации, а против подхода к ней властей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что никогда не высказывался против прививок от новой коронавирусной инфекции, а выступал против "безграмотного" проведения вакцинации населения. Такое мнение он высказал в среду в беседе с журналистами, комментируя письмо врачей с приглашением посетить красные зоны больниц, адресованное противникам вакцинации в целом, а также некоторым политикам, в том числе Зюганову лично.

"Хочу сразу подчеркнуть, я никогда не был против вакцинации, я не знаю, кто придумал эту байку", - сказал Зюганов журналистам.

Политик отметил, что внимательно прочитал письмо врачей, которые "в это сложное время работают на передовой и несут огромные перегрузки", он солидарен с их "большой тревогой за здоровье населения" и необходимостью максимально поддержать медицину.

"Мы не против вакцинации, а против того безграмотного, неумного проведения этой акции", - подчеркнул Зюганов. Так, по его словам, к нему обращаются недавно переболевшие избиратели или граждане с медотводом, которые опасаются увольнения с работы из-за отсутствия вакцинации.

Кроме того, отметил Зюганов, уровень финансирования и состояние первичного звена здравоохранения, а также работа скорой помощи сегодня не позволяют эффективно бороться с распространением заболевания. "Суть вопроса заключается в том, что, если у вас нет своей медицинской части, если угробили всю первичку, если у вас не работает скорая помощь, если надо рожать возить за 90 км, вы никого не спасете", - отметил Зюганов.

По его словам, авторам письма следует учитывать позицию КПРФ. "У нас сегодня во фракции 57 человек, 42 переболели, двоих потеряли <...>, 31 у нас вакцинирован, восемь прошли дополнительную вакцинацию, среди них я. Я трижды принял вакцину, с первого до последнего дня убеждал в том, что надо защищаться от сложных и тяжелых болезней", - отметил Зюганов.

О письме

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание. Авторы письма обращаются как к противникам вакцинации в целом, так и к конкретным людям, среди которых в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число подтвержденных случаев заражения новым заболеванием в России за сутки возросло на 33 996, общее количество инфицированных увеличилось до 9 400 835. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 243 против 1 241 днем ранее, до 266 579.