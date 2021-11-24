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Отрицавшему Холокост преподавателю не позволили вернуться на работу в РАНХиГС в Петербурге

Суд не удовлетворил иск Владимира Матвеева, который хотел вернуться на работу в Северо-Западный институт управления РАНХиГС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Экс-преподаватель нескольких петербургских вузов Владимир Матвеев, уволенный за публичное отрицание Холокоста на онлайн-лекции для педагогических работников, не смог добиться восстановления на работе в Северо-Западном институте управления РАНХиГС. Мужчина обратился с соответствующим иском в суд, но получил отказ, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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"Матвеев просил о признании незаконным и отмене приказа о прекращении трудового договора от 27.01.2021 года, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула за период с 28.01.2021 года по 07.09.2021 года в размере 766 573 рублей 35 копеек", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года его уволили по основаниям п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ ("Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы").

Из РАНХиГС и Санкт-Петербургского экономического университета Матвеев был уволен после того, как в нескольких СМИ появились публикации о выступлении профессора на вебинаре для учителей Ленобласти на тему "Урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица". На своем занятии Матвеев усомнился в преследовании и массовом уничтожении евреев в годы Второй мировой войны и назвал Холокост мифом. Высказывания о том, что преступниками были сами жертвы геноцида, а печи Освенцима использовались для дезинфекции, вызвали широкий общественный резонанс, в отношении Матвеева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Уточняется, что после отказа в удовлетворении иска Матвеев подал апелляционную жалобу.

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