Dior извинилась за фото китаянки, вызвавшее критику в КНР

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 ноября. /ТАСС/. Французский модный дом Dior извинился за фотографию китаянки, изображение которой многие в КНР посчитали отталкивающим. Как сообщила в среду газета South China Morning Post, свои извинения также принесла автор фотографии Чэнь Мань.

"Мы удалили эту работу сразу после появления критики в интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ", - говорится в заявлении модного дома.

Изображение, которое вызвало негодование в китайском обществе, появилось на выставке Lady Dior в Шанхае. На фотографии запечатлена китаянка с обильным макияжем вокруг глаз. Она одета в традиционный китайский костюм, а в руках держит сумку Lady Dior. Лицо модели покрыто веснушками, а два пальца левой руки украшают традиционные напальчники - аксессуары в виде длинных ногтей. Она с легкой улыбкой смотрит в камеру пронзительным взглядом. Как пишет издание, одни посчитали, что модель-китаянка олицетворяет западные стереотипы об азиатах, а другие посчитали, что ее стиль принижает достоинство китайцев.

Пекинская газета "Бэйцзин жибао" также раскритиковала эту фотографию. "Посмотрите на женщину на картинке: в напальчниках эпохи Цин, со странным взглядом и мрачным лицом, узкие и вытянутые глаза - это в большей мере похоже на типичное изображение китаянки под западным объективом, - отметило издание. - В ней нет гордости и сдержанности, не говоря уже о красоте, все, что здесь есть, мрак, допотопность и осталось".

Напальчники были распространены в Китае в эпоху Цин (1644-1911), когда страной управляли "захватчики" - маньчжурские правители. Это устройство позволяло отращивать ногти, оберегая их от поломки. Напальчники носили наложницы императора, не занимающиеся ручным трудом.

В соответствии с традиционным представлениями китайцев эталон женской красоты - белоснежная кожа, в то время как загар или веснушки являются отступлением от этого стандарта.

Неудачный маркетинг западных компаний в Китае

Этот не первый случай, когда реклама западных компаний в Китае сталкивается с недовольством местных жителей. В 2019 году итальянский бренд Dolce & Gabbana разместил видео, в которых китайская модель неловко пытается есть итальянскую еду палочками для еды. Проморолик в КНР был воспринят оскорбительно, он вызвал у потребителей негативную реакцию, которая по-прежнему влияет на продажи бренда в Китае.

Кроме того, в 2019 году китайские интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на рекламную компанию бренда Zara, на фотографии которой появилась китаянка с веснушками. Некоторые пользователи китайских соцсетей посчитали, что эта реклама "уродует" китайское лицо.