Театры и концертные залы возобновят работу в Курской области для посетителей с QR-кодами

КУРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение возобновить с 26 ноября работу театров, кинотеатров, концертных залов, игры профессиональных клубов при условии сокращенной наполняемости залов и наличия у зрителей QR-кодов или справки о перенесенном ковиде. Об этом в среду на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"С 26 ноября для граждан с QR-кодами о вакцинации, либо перенесенном заболевании, откроются театры, кино, концерты и цирк с 50-процентной заполняемостью залов, игры профессиональных спортивных клубов с 25-процентной заполняемостью трибун. МФЦ возобновят работу в полном объеме", - написал Старовойт.

Как отметил губернатор региона, также принято решение с 29 ноября возобновить тренировки в группах общей физической подготовки (в прочих физкультурно-спортивных организациях с 14 лет), проведение спортивных соревнований для спортсменов старше 13 лет. С 3 декабря в Курской области возобновят работу творческие коллективы в учреждениях культуры, с 6 декабря - очное обучение в школах искусств. По словам Старовойта, смягчение ограничений связано со снижением в регионе ежедневных показателей по заболеваемости коронавирусом до уровня, зафиксированного в конце октября.

С начала пандемии в Курской области выявлено 74 561 случай заражения коронавирусом, 1 767 пациента умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 566 тыс. человек, завершили вакцинацию более 513 тыс. жителей. Регион достиг 79% от плана по вакцинации населения от коронавируса.