В России ожидают увеличения онкозаболеваний, выявленных на поздней стадии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Увеличение числа случаев онкологических заболеваний, выявленных на поздней стадии, ожидается в России через два-три года из-за пандемии. Об этом в среду сообщил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Да, раком можно заразиться, но не стоит этого бояться.

Да, раком можно заразиться, но не стоит этого бояться. Отрывок из книги "Клетка-предатель"

"Многие просели по диспансеризации. Понятно, что первичное звено было вымыто и мобилизовано в плане коронавирусных мероприятий, это тоже объяснимо <…> Мы понимаем, что через два-три года мы получим некоторое увеличение поздних стадий", - сказал он на заседании XV научного совета телеканала "Доктор" на тему "Онкослужба России. Приближая будущее".

По его словам, планируемого показателя выявляемости онкозаболеваний на 1-2 стадии в 63% достичь скорее всего не удастся. Каприн отметил, что из-за эпидемиологической ситуации также снизилась выявляемость онкологических заболеваний.

При этом Каприн отметил, что прием в федеральные онкологические центры в России проходит в обычном режиме.