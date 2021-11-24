Эксперт считает, что антипрививочники не имеют объективных причин отрицать эффект вакцин

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Прививки от коронавируса действительно могут изменить ситуацию с распространением инфекции и снизить уровень заболеваемости. У противников вакцинации нет объективных причин говорить, что это не эффективно, считает заведующая инфекционным отделением краевой больницы №1 в Краснодаре Зоя Татаринцева, которая подписала открытое письмо к противникам вакцинации.

Ранее врачи 11 больниц России, в том числе медики из Краснодарского края, написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, среди которых ряд политиков и общественных деятелей, с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом, а также последствия, которые может вызывать это заболевание.

"Я в это верю, прививки действительно могут изменить ситуацию и снизить заболеваемость. Вот и все. <...> [Нужно показать] противникам, у которых нет объективных оснований и данных, что это не эффективно", - сказала Татаринцева.

Она также отметила, что прививки снижают риск развития заболевания и летального исхода. По ее словам, люди могут заболеть, но в легкой степени тяжести, в основном амбулаторно, и не занимают койки в стационарах. В то же время Татаринцева считает, что нельзя допустить бесконтрольного "паломничества" в ковидные отделения с экскурсиями, так как это также будет отвлекать врачей от спасения пациентов.

В свою очередь академик РАН, Герой Труда РФ, главный врач краевой клинической больницы № 1 Краснодарского края Владимир Порханов считает, что врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, необходимо отстранять от исполнения обязанностей. "Конечно, я поддерживаю то, что они подписали [письмо] противникам, этим преступникам. Тех врачей, которые против, - надо в шею гнать, тех людей, которые продают [сертификаты о вакцинации], - надо в тюрьму сажать", - сказал Порханов.

Мнение депутатов

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко также считает, что деятельность ковид-диссидентов препятствует формированию коллективного иммунитета в России, что приводит к необходимости разделения на вакцинированных и непривитых.

"Из общего количества поступающих [к врачам] тяжелых больных с диагнозом "ковид" - 90% не привиты. А из оставшихся 10% - половина больных имели фальсифицированные сертификаты", - сказал собеседник агентства, уточнив, что во время обсуждения проекта федерального закона о необходимости предъявления QR-кодов для посещения общественных мест большинство собравшихся поддержали необходимость широкой вакцинации и территориального разделения иммунизированных от остальных.

Он добавил, что в стенах заксобрания прививку сделали более 80% сотрудников, процент иммунизации, который включает переболевших, составляет без малого 90%.

Депутат Госдумы от Краснодарского края, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что не готов поддержать инициативу с организацией "экскурсий" антиваксеров в красные зоны и реанимации больниц. Он объяснил, что, возможно, кого-то это заставит передумать, однако на данный момент непонятно, как в таком случае быть с врачебной тайной.

"Я переболел ковидом в прошлом году. И прошел вакцинацию в июне этого года, когда титры антител опустились до минимального значения. Важно понимать, что даже переболевшие могут заразиться повторно - без прививки стойкого иммунитета не будет", - акцентировал Первышов, отметив важность вакцинации и то, что каждый может помочь в создании коллективного иммунитета, убедив своих родных и близких сделать прививку.

По состоянию на среду, на Кубани за все время пандемии коронавирус подтвердился у 94 403 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 1 663. За весь период выздоровели 67 112 человека. Более 8,6 тыс. пациентов умерли. В тяжелом состоянии на ИВЛ 109 жителей, на ЭКМО - 6.