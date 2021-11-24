Названы лауреаты премии "За преданность детству"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Почетные дипломы премии "За преданность детству" в 2021 году получили, в частности, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, киностудия "Союзмультфильм", киножурнал "Ералаш". Торжественное награждение лауреатов состоялось в среду на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам всероссийской премии.

В список лауреатов премии в 2021 году вошли киностудия "Союзмультфильм", киножурнал "Ералаш", телешоу "Лучше всех!" с Максимом Галкиным, кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ), образовательный центр поддержки одаренных детей в России "Сириус", Тверская швейная фабрика, Цирк на Цветном бульваре, Российская государственная детская библиотека, Московский государственный академический Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац и Чебоксарский электроаппаратный завод.

Почетных дипломов также были удостоены автор и ведущий телевизионной олимпиады "Умники и умницы" Юрий Вяземский, глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и артист Вячеслав Полунин. Лауреатами премии также стали люди, которые организуют мероприятия, направленные на поддержку детей, на крупных промышленных предприятиях. Среди них Алексей Рахманов и команда Объединенной судостроительной корпорации, Андрей Богинский и команда холдинга "Вертолеты России" и Александр Михеев с командой Рособоронэкспорта.

"Нашей премией мы выражаем глубокую признательность и рассказываем еще раз о тех людях и организациях, которые помогают делать жизнь ребят светлее, ярче, насыщеннее и, самое главное, перспективнее", - подчеркнула руководитель международного фестиваля "От Винта!", автор премии Виктория Соболева.

Специальной награды "Человек-легенда", которая была учреждена оргкомитетом фестиваля, также был удостоен бывший мэр Москвы Юрий Лужков (посмертно). Наградной знак, изготовленный специально для фестиваля студентами Московского художественно-промышленного института, будет передан в Фонд развития наследия Юрия Лужкова, сообщила заместитель генерального директора Международного центра развития и поддержки творческих инноваций Елена Григорьева. "С особым чувством хочу передать эту премию в "Фонд Юрия Лужкова" как эстафету его добрых начинаний. Юрию Михайловичу исполнилось бы в этом году 85 лет. Я очень хочу пожелать фонду, чтобы они продолжали те традиции, которые заложил Юрий Михайлович. И всегда поддерживали наших детей и юношество", - отметила она.

Всероссийская премия "За преданность детству" учреждена Международным фестивалем научно-технического творчества детей и молодежи "От Винта!", действующим под эгидой Минпромторга России, и охватывает все аспекты развития и поддержки детей и детства.