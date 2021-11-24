Мошенники запустили рассылку с ложной информацией о возврате страховых накоплений

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России (ПФР) предупредил о новой мошеннической схеме, при которой злоумышленники рассылают электронные письма с ложной информацией о праве на возврат страховых накоплений. Об этом организация сообщает на своей официальной странице "ВКонтакте" в среду.

Электронное письмо от злоумышленников содержит в себе уведомление о том, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем с переводом автоматически перевести его не получается. В письме предлагается завершить процедуру оформления возврата вручную, нажав кнопку "Оформить возврат".

ПФР предупреждает: "Не нажимайте кнопку "Оформить возврат". Не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах".