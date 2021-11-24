Голикова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в России на 6,1% за неделю

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ за неделю снизилась на 6,1%. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"По итогам прошедшей 46-й недели 2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в РФ снизилась на 6,1% и составила 175,6 на 100 тыс. населения", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

При этом новый подъем заболеваемости ковидом неизбежен, необходимо добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, подчеркнула вице-премьер.

"Мы находимся в преддверии Нового года, и для того, чтобы избежать нового подъема заболеваемости, мы по-прежнему должны соблюдать те ограничительные меры, которые совместно выработали. К сожалению, я просто напомню, что когда началась эта волна заболеваемости, мы стартовали с цифр 20 тыс. [заболевших] в сутки, сейчас у нас в сутки почти 35 тыс., и нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, которые мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти новый эпидемический подъем. А он будет. Его, к сожалению, не избежали другие страны", - сказала она.

Ситуация в регионах

Заболеваемость ковидом сильнее всего снижается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области, сообщила вице-премьер. При этом в Амурской, Новгородской, Томской областях, Хабаровском крае и Крыму заболеваемость ковидом выше, чем в среднем по стране.

"Наиболее значимое снижение отмечается в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Самое большое снижение - 35,3%", - сказала Голикова. Всего по итогам прошедшей недели заболеваемость снижается в 33 субъектах, в 34 регионах не зафиксирована значимая динамика, уточнила вице-премьер.

Менее одного процента (0,74%) из общего числа переболевших COVID-19 в России заразились коронавирусом повторно, отметила вице-премьер.

"Доля переболевших повторно от общего количества переболевших, по данным нашего мониторинга, составляет на сегодняшний день 0,74%", - сказала она.

Коечный фонд

При этом коечный фонд для пациентов с коронавирусом в России за две недели сокращен на 11%.

"Две недели назад в прошлое совещание я докладывала, что у нас был самый высокий показатель развернутых коек, он тогда равнялся почти 305 тысячам. Сейчас, как я сказала, 271 [тысяча], и снижение составляет 11%", - сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что показатель количества коек для пациентов с коронавирусом по-прежнему остается высоким.

Наименьшая доля таких коек к установленному нормативу развернута в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, республиках Башкортостан и Чечня. "Важно, что у этих регионов, которые осуществляют соответствующие меры по борьбе с ковидом, постепенно койки переходят в плановую медицинскую помощь", - пояснила Голикова.