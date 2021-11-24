Петербургский музей артиллерии представил выставку пистолетов "Макаров" и "Стечкин"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в среду представил выставку "Макаров" и "Стечкин". Легендарные пистолеты. К 70-летию принятия на вооружение". Особое место в ней занимает пистолет, принадлежавший летчику-космонавту Владимиру Комарову. Обугленное оружие было найдено на месте гибели космонавта в результате неудачного приземления весной 1967 года, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка посвящена двум образцам легендарного советского стрелкового оружия - это всем известный пистолет Макарова, а также автоматический пистолет системы Стечкина. Это оружие появилось после окончания Великой Отечественной войны в качестве замены существовавших образцов револьвера "Наган" (образец 1895 года) и не менее знаменитого пистолета ТТ (Тульский Токарев)", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки, старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Андрей Леонов.

"Естественно, это оружие во всех кинофильмах, во многих произведениях искусства и увидеть его в живую будет интересно всем", - добавил он.

Выставка позволит не только познакомиться с биографиями выдающихся отечественных конструкторов Н. В. Макарова и И. Я. Стечкина, (посетители смогу увидеть подлинные архивные документы, фотографии, рисунки и награды советских конструкторов), но и воочию оценить их главные творения. Музей представил опытные и экспериментальные образцы созданного ими оружия, пистолеты, принятые на вооружение, их модификации, патроны под них и т. д. Также на выставке представлены и разработки их конкурентов: пистолеты конструкции Барышева, Климова и Лобанова, Севрюгина, Коровина, Симонова, Ракова, Воеводина, участвовавшие в конкурсе разработок компактного пистолета для старшего командного состава Советской Армии, который проводился в 1947-1948 гг. (по итогам этого конкурса победил пистолет Макарова).

Один из представленных образцов заслуживает особого упоминания - это пистолет Макарова, который принадлежал летчику-космонавту В. М. Комарову и который был с ним во время трагедии 24 апреля 1967 года. Пистолет был откопан на месте аварии космического корабля, найден среди обломков и передан на хранение в Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи.

"Макаров"

Пистолет Макарова (ПМ) без преувеличения можно назвать символом эпохи. Он вобрал в себя все лучшие достижения в области пистолетной техники и применялся как в роли статусного оружия советского офицера, так и для пользования сотрудниками правопорядка, состоял на вооружении специальных подразделений, а также мог использоваться как оружие скрытого ношения.

Сам Николай Федорович Макаров успех своего детища объяснял колоссальным объемом работы, который выполнялся при его разработке. Макаров трудился практически без выходных и до поздней ночи, благодаря чему удавалось дорабатывать и расстреливать в 2-3 раза больше образцов, чем у его конкурентов. С начала массового выпуска пистолета было создано огромное количество его модификаций - боевые, спортивные, служебные, гражданские, а также газовые пистолеты. При этом выпускался пистолет не только в Советском Союзе, но и за рубежом: ГДР, Китай, Чехия, Болгария, Югославия. В Финляндии ПМ входит в четверку моделей, обязательных для освоения на курсах практической стрельбы.

"Стечкин"

Еще один пистолет, покоривший весь мир, был создан Игорем Яковлевичем Стечкиным. Существует легенда, что Стечкин еще будучи студентом Тульского механического института, в качестве дипломной работы подготовил чертежи своего главного творения и даже изготовил опытный образец. На защите диплома один из преподавателей заявил, что такой пистолет стрелять не будет. Тогда молодой Стечкин достал из кармана одну из моделей, которую он предусмотрительно взял с собой, и выстрелил в потолок. За свой дипломный проект молодой оружейник получил оценку "Отлично".

Уже в 1951 году, после успешных испытаний новый пистолет был принят на вооружение Советской армии. Оружие имеет уникальную для своего класса конструкцию - это единственный в своем роде пистолет, в магазине которого расположение 20 патронов не строго горизонтальное, а в шахматном порядке. Оружие отлично показало себя в боевых условиях, а вот при несении обычной мирной службы оказалось неудобным. Это привело к тому, что в 1959 году "Стечкин" был снят с производства. Тем не менее пистолет, который массового производили всего 9 лет до сих пор используют многие структуры. По мнению некоторых специалистов, наработками выдающегося советского конструктора будет пользоваться еще ни одно поколение оружейников.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.