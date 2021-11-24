На Украине суд закрыл дело об обрушении жилого дома во Львовской области в 2019 году

КИЕВ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд во Львовской области закрыл уголовное дело по факту обрушения в 2019 году части жилого дома городе Дрогобыче, в результате чего погибли восемь человек. Соответствующее определение суда опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

"Уголовное дело от 28 августа 2019 года <...> закрыть на основании п. 10 ч. 1 статьи 284 УПК Украины", - говорится в сообщении. Эта статья указывает, что дело подлежит закрытию на основании того, что после предъявления обвинения подозреваемым истек срок досудебного расследования.

Подозреваемыми по данному делу проходило несколько должностных лиц местной жилищно-эксплуатационной организации.

В ночь на 28 августа 2019 года в городе Дрогобыче произошло обрушение четырехэтажного жилого дома. Изначально предполагалось, что взорвался бытовой газ. Однако позже в техническом отчете было сказано, что оно произошло из-за разрушения несущей стены в подвале. При этом в документе сообщалось, что причиной разрушения могли стать применение некачественных строительных материалов при строительстве, либо умышленное вмешательство в конструкцию дома.