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Голикова предложила продлить действие сертификата переболевшим COVID-19 до года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

После перенесенного ковида сертификат должен действовать не полгода, а год- Голикова.

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