РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Ростове-на-Дону, осадки и понижение температуры ожидаются в течение нескольких дней. Об этом сообщила ТАСС в среду ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

Ростов на Дону . С первым снегом ! Достаю лыжи . pic.twitter.com/PENh33k5ON

"В Ростове-на-Дону выпал первый снег. Ночью отмечались смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало три миллиметра. Мокрый снег и понижение температуры без существенных осадков ожидаются в течение нескольких дней", - отметила она.

Синоптик добавила, что характер погоды изменится в субботу, прогнозируется повышение атмосферной температуры и осадки в виде дождя.

В региональном управлении ГИБДД в связи с выпадением снега призвали водителей снижать скорость, увеличивать дистанцию и боковой интервал.