На Russpass стали доступны порядка 20 экскурсионных программ от частных гидов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Пользователи московского туристического сервиса Russpass теперь могут воспользоваться экскурсионными программами от частных гидов. На сервисе доступно порядка 20 таких программ, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В апреле 2021 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Закон предусматривает обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в РФ. Кроме того, они должны проходить аттестацию, которая проводится специальной комиссией, создаваемой органом государственной власти в сфере туризма в каждом субъекте России.

Сотрудничество сервиса Russpass с частными гидами началось в августе 2021 года.

"На данный момент на Russpass представлены 250 экскурсий, в том числе 90 по Москве. В их числе также экскурсионные программы от частных гидов - сейчас их порядка 20 и все они по Москве", - рассказал собеседник агентства.

Директор по развитию туристического сервиса Russpass Сергей Зимин сообщил журналистам в среду, что Russpass очень тщательно подходит к вопросу подбора частных гидов.

"Все частные гиды, которые есть на сервисе, - это лицензированные и официально аккредитованные гиды. <…> Экскурсии с гидом бывают как индивидуальные, так и групповые. Также есть гиды, которые проводят экскурсии на иностранных языках", - добавил Зимин.

О сервисе

Russpass - цифровой туристический сервис, который помогает спланировать путешествие по России. Здесь можно купить билеты на самолет или поезд, забронировать жилье, приобрести различные экскурсии и туры, а также узнать об интересных местах и полезных услугах. В сервисе доступно более 3,5 тыс. предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты.