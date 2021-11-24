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В России зарегистрировали вакцину от ковида для детей старше 12 лет

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Вакцина от ковида для детей старше 12 лет зарегистрирована в РФ - Голикова.

Жириновский предложил отменять регистрацию партий, поддерживающих антипрививочников
По словам политика, поддержка идеи отказа от прививок мешает спасать жизни граждан и "толкает людей на кладбище"
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