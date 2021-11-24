Первый розыгрыш ценных призов прошел среди привившихся от коронавируса в Самарской области

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Первый розыгрыш ценных призов - квартиры, автомобиля и сертификатов по 4 тыс. рублей - состоялся в Самарской области среди привившихся от коронавируса жителей в рамках викторины "Вакцинация - это жизнь!". Розыгрыш проводился в прямом эфире официального сообщества правительства Самарской области во "ВКонтакте".

В автоматическом режиме с помощью специальной программы "Цифровой барабан" были определены номера победителей среди более 183 тыс. участников. За первое место участнику вручат квартиру, за второе - автомобиль, еще 1 тыс. жителей региона получат сертификаты по 4 тыс. рублей.

Организаторы сообщили, что пункты выдачи призов будут определены до 10 декабря, два из них будут постоянными, их разместят в Самаре и Тольятти. В зависимости от числа участников, выигравших сертификаты, в некоторых районах также планируется развернуть мобильные пункты. Выдача призов будет проходить с 10 декабря 2021 года по 1 марта следующего года.

Как сообщал ТАСС, с 15 ноября в Самарской области началась региональная викторина "Вакцинация - это жизнь!" для всех жителей, привившихся от коронавируса с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Второй и третий розыгрыши призов состоятся 8 и 22 декабря среди тех уникальных номеров, которые не стали победителями. Всего в призовой фонд вошли три квартиры и автомобиля, а также 3 тыс. подарочных сертификатов по 4 тыс. рублей.