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В РФ выдали разрешение на первую фазу клинических исследований назальной вакцины от ковида

Доклинические испытания показали, что препарат безопасен и работает, отметил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Программа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы на взрослых добровольцах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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"Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает, программа клинических исследований тоже подготовлена", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев". "Это нужно, чтобы еще раз оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку", - уточнил председатель правительства.

Он отметил, что "по результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний".

Мишустин напомнил, что ранее глава государства уже поручал ему лично заняться вопросом клинических испытаний назального препарата от коронавируса "Гамковидвак", который разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Премьер-министр заверил, что "все необходимые средства (для проведения исследований) зарезервированы".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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