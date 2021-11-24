В РФ выдали разрешение на первую фазу клинических исследований назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Программа клинических исследований назальной вакцины от коронавируса подготовлена, выдано разрешение на проведение первой фазы на взрослых добровольцах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает, программа клинических исследований тоже подготовлена", - сказал глава кабинета министров. По его словам, "выдано разрешение на проведение первой фазы при участии взрослых добровольцев". "Это нужно, чтобы еще раз оценить безопасность, эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку", - уточнил председатель правительства.

Он отметил, что "по результатам через 42 дня после начала будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний".

Мишустин напомнил, что ранее глава государства уже поручал ему лично заняться вопросом клинических испытаний назального препарата от коронавируса "Гамковидвак", который разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Премьер-министр заверил, что "все необходимые средства (для проведения исследований) зарезервированы".