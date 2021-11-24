Проекты девяти педагогов СКФО отметили в рамках проекта "Билет в будущее"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Девять проектов, представленные педагогами из регионов Северного Кавказа, отмечены по итогам проектного модуля "Моя профориентационная инициатива", прошедшего в рамках всероссийского проекта "Билет в будущее", сообщили в среду в пресс-службе проекта.

"Девять проектов из СКФО отмечены по итогам проектного модуля "Моя профориентационная инициатива"<…>. Из Северо-Кавказского федерального округа поступило 12 заявок: шесть заявок из Дагестана, по две заявки из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии и по одной заявке из Карачаево-Черкесии и Ингушетии", - говорится в сообщении.

Среди отмеченных организаторами - два педагога из Ставропольского края - проект "Мое сельскохозяйственное будущее" Екатерины Скорых включен в ТОП-30+, а проект Светланы Скрынниковой "Покажу и расскажу. Часть 1. "Среди прованских роз перед роковой дуэлью" - в ТОП-100+ проектов модуля.

Также в ТОП-100+ вошли четыре проекта из Дагестана: работа Суджаны Абдурагимовой "Найти себя в мире современных профессий", Эльвиры Ахмедовой "Будущий мир, который построю Я", проект Патимат Гусейновой "Мир профессий будущего", и работа Антонины Хизиевой "5D-PROFмодуль MAXIMUM". В сотню лучших также вошли проекты "Шаги к успеху" Лейлы Видзижевой из Ингушетии, "Шаги в жизнь вместе" Атмесы Кушхауновой из Кабардино-Балкарии и "Билет в мою успешность" Лилии Ортабаевой из Карачаево-Черкесии.

Всего, по данным организаторов, в ходе работы модуля педагогами из всех регионов-участников подано 179 заявок, наибольшее количество проектов было посвящено профориентационным мероприятиям и программам сопровождения, а также социальному партнерству и сетевому взаимодействию.

"Экспресс-обучение по программе проектного модуля прошло дистанционно и включало в себя образовательный воркшоп в Zoom. По каждому проекту педагоги-навигаторы получили консультацию на этапах "Концепция", "Разработка", "Реализация" и "Завершение". Модуль завершился питч-сессией по защите проектов. Все проекты, представленные в рамках программы, будут размещены на платформе Всероссийского проекта "Билет в будущее" в специализированном каталоге "ТОП-100+ профориентационных инициатив", - пояснили в пресс-службе проекта.

О проекте

Проект "Билет в будущее" реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". Его цель - формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению учащихся 6-11-х классов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.