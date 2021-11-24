В 2022 году в России создадут 20 тыс. мест для осужденных к принудительным работам

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 тысяч мест для отбытия наказания в виде принудительных работ будут созданы в России уже в следующем году. Об этом журналистам сообщили в Минюсте по итогам проведенного министром юстиции РФ Константином Чуйченко совещания с высшими должностными лицами органов власти субъектов РФ по вопросу развития сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы.

"Предполагается, что в 2022 году будет обеспечено создание порядка 20 тыс. мест для размещения и трудоустройства осужденных к принудительным работам в исправительных центрах (в среднем около 400 рабочих мест в каждом регионе). А к 2024 году этот показатель должен достичь цифры в 80 тыс. рабочих мест в исправительных центрах по всей стране", - сообщили в Минюсте.

В ходе совещания министр юстиции отметил, что переход на принудительные работы поможет осужденным вернуться к нормальной жизни, наладить социальные связи, получить работу по трудовому договору, возобновить контакты с семьей. Глава Минюста обратил внимание, что для регионов создание исправительных центров - хороший инструмент для решения проблемы нехватки рабочих рук как на предприятиях, так и в сфере ЖКХ.

"Люди получают возможность трудиться на базе коммерческих компаний или региональных хозяйственных организаций. После того, как осужденные отбудут срок по принудительным работам, они смогут остаться трудиться на тех же предприятиях уже как обычные работники", - сказал Чуйченко.

По итогам совещания субъектам РФ было рекомендовано организовать работу по созданию условий отбывания наказания в виде принудительных работ.

Ранее на международном пенитенциарном форуме в Академии ФСИН в Рязани директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что если в 2017 году через наказание в виде принудительных работ прошли около 600 осужденных, то в 2020 году по учетам созданных ФСИН исправительных центров - 12 тысяч 298 осужденных. В системе ФСИН уже создано 32 исправительных центра и 113 участков, функционирующих в режиме исправительного центра (УФИЦ). Глава ФСИН напомнил, что принудительные работы с проживанием с исправительных центрах призваны сократить число лиц, отбывающих лишение свободы в колониях. Кроме того, уже в 21 регионе ФСИН реализует проекты создания бизнесом рабочих мест для осужденных к принудительным работам.