Глава ФАДН считает запрет на упоминание национальности преступников в СМИ неэффективным

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Введение законодательного запрета на упоминание национальной и религиозной принадлежности преступников в СМИ не будет достаточно эффективным, более действенным механизмом может стать формат общественного договора между органами власти, журналистами и обществом. Об этом заявил в среду ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов.

"Мы склонны к тому, что этот механизм не будет действительно эффективным, так как прямое упоминание в СМИ национальности потенциального преступника не является единственным способом определения его этнической или конфессиональной принадлежности. Полагаем, что более действенным механизмом будет формат общественного договора между органами государственной власти, профессиональными журналистами и обществом, в котором стороны будут осознавать степень своей ответственности и возможные последствия", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, инициатива о таком запрете на законодательном уровне должна пройти широкое общественное обсуждение. "Что касается вопроса о законодательном запрете упоминания национальной и религиозной принадлежности преступника в средствах массовой информации, считаем, что данная инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение", - сказал Баринов.

В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму проект закона о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. До этого замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов призвал не придавать конфликтам межнациональную окраску, отметив, что акцентирование внимания в информационном поле на национальности правонарушителей вызывает серьезную озабоченность.