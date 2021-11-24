Суд в Лондоне признал клеветническими утверждения об Абрамовиче в книге "Люди Путина"

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Книга "Люди Путина" (Putin's people), выпущенная весной прошлого года британским издательством HarperCollins, содержит девять клеветнических утверждений в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом говорится в принятом в среду постановлении судьи Высокого суда Лондона Аманды Типлз.

Как отмечается в судебном вердикте, высказывания, допущенные автором книги, бывшим московским корреспондентом газеты Financial Times Кэтрин Белтон, о том, что Абрамович якобы приобрел лондонский футбольный клуб "Челси" "по указанию из Кремля", были представлены в тексте как констатация факта, а не выражение мнения, что, по мнению судебного органа, нарушает закон о клевете. "Таким образом, я признаю клеветническими данные высказывания в соответствии с нормами общего права", - сказано в постановлении.

Юристы Абрамовича поддержали решение лондонского суда. "Мы приветствуем сегодняшнее решение, в котором говорится, что в книге "Люди Путина" содержатся клеветнические утверждения в отношении Абрамовича, в том числе касаемо покупки футбольного клуба "Челси", - заявил представитель бизнесмена, слова которого приводит агентство PA. - Вердикт подчеркивает необходимость как можно скорее исправить лживые и клеветнические высказывания в адрес Абрамовича".

Высокий суд Лондона также удовлетворил иск компании "Роснефть" по одному из пунктов иска о клевете.

Газета "Дейли телеграф" подчеркнула, что состоявшееся в среду заседание является "первым этапом судебного процесса". В решении суда не уточняется, какое наказание предусмотрено издательству в случае возможного отказа удалять выдержки из книги, которые были признаны клеветническими. Ранее адвокаты владельца лондонского футбольного клуба "Челси" и нефтяной компании подчеркивали, что подача исков не координировалась между ними.

Иски в отношении издательского дома и Белтон подали также совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен. Однако адвокат Фридмана и Авена во время слушаний в июле заявил о том, что издательство достигло с ними судебного примирения, согласившись убрать из будущих изданий книги все фрагменты, ставшие предметом иска, а также принести публичные извинения.