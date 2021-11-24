Глава ФАДН: СМИ при освещении преступлений должны следовать принципу "не навреди"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Журналисты при освещении преступлений должны прежде всего руководствоваться принципом "не навреди" и аккуратно подходить к вопросам освещения событий, связанных с межнациональной тематикой. Об этом заявил в среду ТАСС руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) Игорь Баринов, комментируя законодательную инициативу депутатов парламента Чечни о запрете упоминания в СМИ национальности преступников.

"Немаловажно обратить внимание на профессиональный этический кодекс российского журналиста. Мы убеждены, что представители СМИ, освещая противоправные действия, прежде всего должны руководствоваться медицинским принципом "не навреди", - сказал Баринов.

Он также обратил внимание, что "журналисты, акцентируя внимание на национальности, используя этот прием, банально пытаются завлечь свою аудиторию для роста популярности и тиражирования материала". Однако "порой необдуманная фраза или комментарий могут стать причиной эскалации того или иного конфликта и привести к необратимым последствиям", отметил глава ФАДН.

"По нашему мнению, журналисты, ведя свою деятельность, должны аккуратно подходить к вопросам освещения событий, связанных с межнациональной тематикой, а иногда и избегать упоминания национальной, религиозной принадлежности. Сфера межэтнических отношений является крайне чувствительной для многих наших граждан. И важно помнить, что в том числе и на СМИ возлагается большая ответственность за поддержание межнационального мира и согласия в нашей стране", - добавил Баринов.

В понедельник парламент Чеченской Республики внес в Госдуму проект закона о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. До этого замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов призвал не придавать конфликтам межнациональную окраску, отметив, что акцентирование внимания в информационном поле на национальности правонарушителей вызывает серьезную озабоченность.